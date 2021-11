GRAND SLAM OF DARTS. Price geeft Ratajski pak rammel - De Decker moet straks winnen van Sherrock

Meer sport Loena Hendrickx (22) van verlegen meisje naast het ijs naar een diva erop: “Ik werd in m’n schooltijd gepest: ik werd niet aanvaard en zelfs uitgeslo­ten”

Peking, here she comes. Kunstschaatster Loena Hendrickx (22) is na haar brons op de Grand Prix in Turijn helemaal klaar om over drie maanden te schitteren op haar tweede Winterspelen. Tussen twee trainingen door spraken we met een gewoon meisje uit Arendonk dat op het ijs buitengewone zaken kan.

10:34