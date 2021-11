GRAND SLAM OF DARTS. Price en Wright spelen vanavond finale in Wolverhampton

Basketbal Belgian Cats in eerste match onder coach Demory onderuit tegen Bosnië

Toegegeven, uit in Bosnië is niet de makkelijkste opdracht om aan een EK-voorronde te beginnen en het is te vroeg om na één match onder nieuwe coach Valéry Demory al conclusies te trekken, maar wàt zagen de Belgian Cats af. Al een geluk dat Jonquel Jones, de genaturaliseerde Amerikaanse van Bosnië, het gaspedaal loste in het vierde quarter of er dreigde een ware vernedering - de 87-81-cijfers zijn nog heel flatterend voor de Belgen.

11 november