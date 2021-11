GRAND SLAM OF DARTS. Michael Smith zet landgenoot Joe Cullen opzij - Wright haalt het na thriller van De Sousa

Atletiek Usain Bolt denkt dat hij 100m in Tokio had kunnen winnen: “9.80 was ook voor mij nog mogelijk”

Atletiekicoon Usain Bolt is ervan overtuigd dat hij afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio nog de 100 meter had kunnen winnen. De intussen 35-jarige Jamaicaan ging in 2017 met pensioen. “De winnaar (Marcell Jacobs, red.) loopt 9.80. Dat was ook voor mij nog mogelijk.”

15 november