GRAND SLAM OF DARTS. Fallon Sherrock zorgt opnieuw voor dartsgeschiedenis - Wright haalt het na thriller van De Sousa - Van Gerwen irriteert

Michael Smith - Joe Cullen (10-5)

In de eerste wedstrijd van de avond haalde de Engelsman Michael Smith het met 10-5 van landgenoot Joe Cullen. In de laatste leg leek Smith op weg naar een nine darter, maar bij de laatste pijl ging het mis. Smith behield dankzij zijn zege een foutloze score op de Grand Slam of Darts, want hij won ook zijn vorige drie wedstrijden.

Peter Wright - José de Sousa (10-9)

De tweede wedstrijd van de avond was een pak spannender, met Peter Wright die met 10-9 won van de Portugees José de Sousa. ‘Snakebite' toonde zich eergisteren nog een maatje te groot voor onze landgenoot Mike De Decker en trok die goede lijn vanavond door. Uittredend kampioen De Sousa moet inpakken op de Grand Slam of Darts.

Mensur Suljovic - Fallon Sherrock (5-10)

Ook Fallon Sherrock heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. De Engelse haalde het met 10-5 van de Oostenrijker Mensur Suljovic. Het sprookje van de vrouw met het ‘maangezicht' blijft dus duren.

Daarmee schrijft Sherrock dartsgeschiedenis, want nooit eerder haalde een vrouw de laatste acht bij een major van de PDC. Eerder dit jaar maakte ze al wel indruk door het op de Nordic Darts Masters - een wat lager aangeslagen toernooi - tot de finale te schoppen. Ze verloor daarin van Michael van Gerwen.

Sherrock zorgde twee jaar geleden al voor een unicum door als eerste vrouw op een WK van een man te winnen. Ted Evetts was toen het slachtoffer, waarna een ronde later ook Suljovic voor de bijl ging. De 49-jarige Oostenrijker had ook vanavond geen antwoord op het spel van zijn 22 jaar jongere plaaggeest, die hem op alle vlakken de baas was.

Sherrock beëindigde de partij met een gemiddelde van 90,5 punten per drie pijlen, tegenover 84 voor Suljovic. Ook het finishpercentage (47 tegenover 41 procent) was duidelijk in haar voordeel.

In de kwartfinales krijgt de Engelse de kans om revanche te nemen op Peter Wright. De als tweede geplaatste Schot versloeg haar met 5-1 in de groepsfase.

Michael van Gerwen - Gary Anderson (10-8)

Ook Van Gerwen zit in de kwartfinales. De drievoudig winnaar van het majortoernooi (2015, 2016 en 2017) rekende in een hoogstaande partij af met een geïrriteerde Gary Anderson. Die voorkwam eerder in het toernooi een Nederlandse clash tussen Van Gerwen en Raymond van Barneveld. De tweevoudig wereldkampioen versloeg ‘Barney’ in de beslissende poulewedstrijd, waardoor hij de tweede plek achter Michael Smith in de groep opeiste en zijn rivaal buiten de boot viel.

Van Gerwen bereikte de achtste finales als groepswinnaar. Hij versloeg achtereenvolgens Lisa Ashton (5-0), Joe Cullen (5-2) en John Henderson (5-1). In zijn partij met Cullen kreeg het publiek ook al een ontketende Van Gerwen te zien. Met een gemiddelde van 115,19 brak hij toen het toernooirecord.

De strijd tussen Anderson en Van Gerwen was er donderdagavond eentje van hoog niveau, waarbij ook de gemoederen enigszins opliepen. Het publiek in Wolverhampton werd in de eerste vijf legs getrakteerd op vijf 180'ers en gemiddelde scores van om en nabij de 110. Anderson, die de partij was begonnen, stapte de eerste pauze met een 3-2 voorsprong binnen.

Irritaties bij Gary Anderson

Van Gerwen plaatste in de negende leg een belangrijke break en verzilverde vervolgens in zijn eigen beurt die voorsprong door de marge naar twee legs verschil (6-4) te brengen.

In de twaalfde leg ontstond er enige irritatie bij Anderson en was er een korte woordenwisseling met Van Gerwen, die zich uiteindelijk niet van de wijs liet brengen. De verworven voorsprong gaf hij niet meer uit handen, al maakte hij het in het slotstuk dankzij vijf gemiste wedstrijdpijlen nog wel spannend. Toch hield hij het hoofd koel: 10-8. De Brabander strijdt zaterdagavond met Michael Smith voor een plek bij de laatste vier.

Met zijn twee recente titels (Nordic Darts Masters en Super Series) en zijn huidige optredens bij de Grand Slam of Darts werkt Van Gerwen zo hard aan de gewenste vorm richting het WK, dat 15 december in Londen begint.