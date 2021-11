GRAND SLAM OF DARTS. Cross en Wade plaatsen zich voor tweede ronde - Ook Price stoot ondanks onverwachte nederlaag door

Basketbal De nederlaag tegen Bosnië is een beetje rechtgezet: Belgian Cats winnen vlot van Duitsland

Na de nederlaag tegen Bosnië zijn de Belgian Cats weer op de goeie weg in hun kwalificatiegroep voor het EK in 2023. Emma Meesseman en co wonnen na een overtuigende tweede helft in Kortrijk met 84-55 van Duitsland.

14 november