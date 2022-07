Gouden Nafi Thiam bij aankomst in Zaventem: “Vooral blij dat ik naar huis kan” - Tornados kijken al vooruit naar EK, waar ze op goud hopen

“Het gaat goed. Een beetje moe van de lange reis, maar ik voel me goed”, aldus een lachende Nafi Thiam in de aankomsthal op de luchthaven van Zaventem. Vorige week veroverde ze opnieuw goud op de zevenkamp en dat besef dringt stilaan door. “Ik ben echt heel gelukkig, het onthaal hier met applaus doet altijd deugd. Maar nu ben ik vooral blij dat ik naar huis kan gaan. Het is een lange trip geweest.” Thiam gaf nog mee dat ze in Eugene rustig de trainingen heeft hervat. “Maar de competitie is nog maar één week afgelopen. Logisch dat ik de intensiteit nog niet helemaal heb opgevoerd. Fysiek zal ik geen risico’s nemen, zoals ik eerder al zei.”

Ook een vermoeide Kevin Borlée, die met de Belgian Tornados brons pakte op de 4x400m, maakte even tijd voor een korte babbel op de luchthaven. “Een warm welkom krijgen doet altijd plezier, zeker nadat we vier weken van huis zijn geweest. Nu is het zaak om goed uit te rusten met oog op het EK.” De Tornados pakten in Eugene al hun vijftiende medaille. “Leuk, maar daar is het team niet zo mee bezig. We blijven verder werken en kijken enkel vooruit. Een nieuwe Europese titel? Moeilijk om te zeggen, want de Engelsen waren bijvoorbeeld niet aanwezig op het WK. Ook andere landen zullen gemotiveerd zijn. Aan ons om er zelf opnieuw te staan. Snel lopen is vooral ons doel. (knipoogt)”