Gouden hockeyers padellen in Knokke: “Zij leken op te warmen en wij waren aan het zweten”

Meer sportMet een staande ovatie werden de gouden Red Lions Nicolas de Kerpel en Tom Boon ontvangen op de ‘VdH Knokke Padel Exhibition’. Vervolgens mocht het duo zich opmaken voor een duel met de Spaanse dames Marta Marrero en Marta Ortega, wereldkampioenen padel bij de vrouwen in 2019. “De ambiance rond het veld was alvast beter dan in Tokio”, lachen de hockeyers.

Volgende week gaat in België de hockeycompetitie van start, maar Nicolas de Kerpel en Tom Boon vonden toch nog een moment om hun opwachting te maken op het World Padel Tour-event in Knokke. In een exhibitiewedstrijd werden zij gekoppeld aan twee Spaanse wereldtoppers. De Kerpel mocht aantreden met Marta Marrero, Boon met Marta Ortega. “Sinds er terreinen liggen op mijn club Léopold, waag ik me af en toe aan een partijtje padel”, zegt Boon. “Veel moet je je daar niet bij voorstellen. Zeker dit seizoen niet. In de aanloop naar de Spelen was ik veel meer met mijn blessure bezig (lachje). Padel is een zeer leuke sport. We kregen in Knokke trouwens een geweldige ontvangst. Iedereen wou onze gouden medaille van dichtbij bekijken.”

“Het was leuk om nog eens voor een enthousiast publiek te sporten, dat hebben we in Tokio echt gemist”, vult Nicolas de Kerpel aan. “Geweldig dat we hier werden uitgenodigd. Voor mij was het dit jaar misschien de tweede keer dat ik padel speelde. In een olympisch jaar moet je je niet te veel aan gekke dingen wagen.”

Volledig scherm . © Wild Shot Production

Dat De Kerpel en Boon over meer dan gemiddeld balgevoel beschikken bewezen ze zaterdagmiddag op de Royal Zoute Padel en Tennis Club. Tussen De Kerpel met Marrero en Boon met Ortega kwam het geregeld tot leuke punten. “Met de Red Lions organiseerden we als teambuilding wel eens een padeltoernooi”, aldus de Kerpel. “Neen, echt knoeiwerk is dat dan niet. Alle Lions hebben wel wat tenniservaring. Zo speelde ik aan de zijde van Felix Denayer eens een geweldig leuke match tegen Arthur Van Doren en Cédric Charlier. Wij spelen allemaal zowat op hetzelfde niveau. Zo’n padelduel draait dan uit op twee uur knallen en lopen. Wat die twee dames hier uit hun padelracket toveren is uiteraard van een gans andere orde. Als zij zin hebben om een punt af te maken, dan doen ze het gewoon. Terwijl wij aan het zwoegen en zweten waren, leken zij wel op te warmen.”

“Klopt”, pufte ook Boon. “Het positiespel van die dames is echt indrukwekkend. Op bepaalde momenten weet je echt niet waar lopen.”

Winnaars van het duel werden de Kerpel en Marrero. Na een 6-6-tussenstand wonnen zij de Match Tiebreak. ‘Nico mocht vandaag winnen”, lacht Boon. “Volgende week spelen we met Léopold op de eerste speeldag in de Eredivisie tegen het Herakles van de Kerpel. Ik ben gemotiveerd om revanche te grijpen.”

Net een maand na het behalen van de gouden medaille in Tokio gaan de hockeyers dus weer aan de slag. Na een welverdiende vakantie sloten de Lions weer aan voor de clubtrainingen. “En vanaf 13 september beginnen we ook met de Red Lions opnieuw te trainen”, besluit de Kerpel. “In oktober staan immers reeds de eerste matchen van het Pro League-seizoen 2021-2022 op het programma.”

Volledig scherm . © Wild Shot Production