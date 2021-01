“Goud is altijd het doel”: judoka Matthias Casse op Masters in Doha aan eerste competitie in 2021 toe

JudoZo’n kleine twee maanden na het EK judo in Praag, maakt Matthias Casse zich op om weer in competitie uit te komen. Op de Masters in Doha verdedigt de 23-jarige Antwerpenaar dinsdag zijn titel in de categorie tot 81 kilo. “Goud is altijd het doel en dat is nu niet anders, maar dit jaar telt er maar één competitie: de Olympische Spelen.”

Rond de linkerpols van Matthias Casse spant een rood bandje. Zo lang dat rood is, mag hij zijn hotelkamer in Doha niet verlaten. Pas wanneer het resultaat van zijn coronatest negatief blijkt, krijgt hij een groen bandje en mag hij in de Lusail Multipurpose Hall trainen en vechten. Dinsdag begint de Antwerpenaar eraan. In de categorie tot 81 kilo is hij titelverdediger: vorig jaar won hij het goud op de Masters in Qingdao. Dat is nu niet anders. “Goud is altijd mijn doel,” zegt hij zelfzeker. “Maar dit jaar telt er eigenlijk maar één competitie: de Olympische Spelen.”

Op de Masters zijn alleen de beste judoka’s welkom. Wie niet goed genoeg gerangschikt staat, wordt niet uitgenodigd. Voor Casse is dat geen probleem: hij is nog altijd het nummer één in zijn gewichtsklasse. Alleen op het WK zijn er nog meer punten te verdienen dan op de Masters. “Op zich is het geen doel om het nummer één te blijven tot de Spelen, want mijn klassement is een gevolg van mijn resultaten, maar het klinkt wel mooi, hé (lacht). Het belangrijkste is vooral om reekshoofd (top8) te zijn voor de Spelen, want die worden uit elkaar gehouden bij de loting.”

Volledig scherm © Photo News

Of hij de Masters als generale repetitie ziet voor de Spelen? “Dat is nog wat vroeg. Op een half jaar kan er veel veranderen. Maar met hoe meer judoka’s ik me kan meten, hoe beter. Ik zou zes maanden in mijn kot kunnen zitten en me nergens laten zien maar ik geef er de voorkeur aan om zoveel mogelijk in competitie uit te komen.”

Vandaar zijn planning. Tot hij in juli in Tokio zijn olympisch debuut maakt, treedt hij elke maand op een toernooi aan: in januari dus de Masters, in februari volgt de Grand Slam in Tel Aviv, in maart de Grand Slam van Tashkent, in april het EK in Lissabon, in mei de Grand Slam van Parijs en dan in juni het WK in Boedapest. Uiteraard is dat programma niet in steen gebeiteld en kan het coronavirus die plannen nog altijd in de war sturen.

In november 2020 maakte Casse na negen maanden (en een blessure aan de hamstrings) zijn competitierentree op het EK in Praag. Hij moest er als titelverdediger genoegen nemen met brons. “Ik kijk wel tevreden terug op dat EK maar of ik er het maximum heb uitgehaald...? Als ik de beelden van mijn kampen herbekijk, zie ik altijd waar het beter kon maar ik heb zo goed mogelijk gevochten als ik kon. Het EK heeft me gerust gesteld.”

Volledig scherm © EPA

Casse stond op het EK conditioneel nog niet helemaal waar hij wilde staan. Een vierdaagse stage in Oostenrijk, waar hij eindelijk nog eens kon ‘sparren’ met buitenlandse judoka’s, deed hem goed. “Op de eerste dag had ik het moeilijk om mijn ritme te vinden maar daarna haalde ik veel vertrouwen uit die stage. Ik ben klaar om iedereen te verslaan. Ik ben nu nog altijd geen 100 procent, want ik piek alleen naar WK’s en Olympische Spelen, maar ik heb wel naar de Masters toe gewerkt. Als ik er een getal op moet kleven, zou ik zeggen dat ik nu aan 90 procent ben. Ik heb er alles aan gedaan om nu goed te zijn.”

Om zijn programma zorgeloos te kunnen afwerken, moet Casse opletten dat hij niet besmet raakt. Of een vaccin krijgt. Het BOIC deed al een aanvraag om olympiërs vroeger te laten inenten, eind februari of maart. “Of atleten voorrang moeten krijgen, dat is een lastige discussie en die laat ik aan andere mensen over. Ik ben een atleet en ik moet trainen, ik hoor het wel wanneer ik aan de beurt ben. Het vaccin zelf schrikt me niet af. Ik studeer chemie, ik ben een man van de wetenschappen, dus ik heb daar een goed gevoel bij. Ik ben ook voorstander van vaccinaties, maar dat is een keuze die ieder voor zich moet maken. Het zou me ook niet verbazen mocht het IOC alle atleten die naar Tokio gaan, verplichten om zich te laten vaccineren.”

Overigens treden er in Doha ook nog vier andere Belgen aan. In de gewichtsklasse van Casse komt ook Sami Chouchi uit, die hij op het EK om het brons versloeg. Jorre Verstraeten, op het recente EK goed voor brons, begint er maandag aan in de categorie tot 60 kilo, net als Charline Van Snick in de -52. Gabriella Willems vecht dinsdag in de categorie tot 70 kilo.

Volledig scherm © EPA

Lees ook: Dirk Van Tichelt wordt coach bij Judo Vlaanderen