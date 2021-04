Goud en zilver op EK judo zijn leuke opwarmertjes voor Tokio

Basketbal Belgian Cat Julie Allemand verovert plaats bij vijf beste speelsters in Franse competitie

16 april Julie Allemand is opgenomen in de lijst van vijf beste speelsters van het voorbije seizoen in het Franse basketkampioenschap. Dat heeft de Franse basketliga (LFB) gemeld. De Belgian Cat maakt zo nog kans om de titel van Speelster van het Jaar in de wacht te slepen.