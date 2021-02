Golflegende Tiger Woods zal niet vervolgd worden voor “gevaarlijk rijgedrag”

Boksen Delfine Persoon terug in België na opzichtig bestolen kamp in Sofia

20:56 En u vond dat Delfine Persoon bestolen werd in haar titelkamp bij de profs tegen Katie Taylor? Dan zou u nu helemaal verontwaardigd zijn over het resultaat van haar amateurkamp in Sofia gisteravond. Persoon domineerde de drie rondes en toch bestond de jury het om de zege aan de Oekraïnse Iuliia Psyplakova toe te kennen. Of hoe het (amateur)boksen zijn reputatie van corrupte sport weer alle eer aandeed. Persoon arriveerde vanavond terug in België.