Golfer Matsuyama schrijft geschiedenis door als eerste Japanner major te winnen

GolfHideki Matsuyama heeft geschiedenis geschreven op de Masters in Augusta. Als eerste Japanner schreef hij een golfmajor op zijn naam. De 29-jarige Japanner hield op de slotdag van de Masters in Augusta zijn zenuwen ternauwernood in bedwang. De klassementsleider ging rond in 73 slagen (+1) en dat was net voldoende voor de eindzege.

Matsuyama eindigde op een score van 278 slagen. Hij gaat met een bedrag van ongeveer 1,75 miljoen euro naar huis. De Amerikaan Xander Schauffele zette zijn Japanse speelpartner in de slotfase nog wel even onder druk, maar ging op de zestiende hole zelf in de fout met een triple bogey. Zijn landgenoot Will Zalatoris (24) eindigde in zijn eerste Masters als tweede met een score van 279, gevolgd door Schauffele en landgenoot Jordan Spieth (beiden 281).

Matsuyama is de eerste Japanse man die één van de vier majors in het golf op zijn naam heeft geschreven. Hij is na de Zuid-Koreaan Yang Yong-eun, die in 2009 het PGA Championship won, de tweede Aziaat die bij de mannen een ‘monument’ op zijn erelijst heeft staan. Namens Japan wonnen Chako Higuchi (1977) en Hinako Shibuno (2019) bij de vrouwen al eens een major.

Volledig scherm © AFP

Voorsprong van vier slagen

Het beste resultaat van Matsuyama tot nog toe op een major was de tweede plaats op de US Open in 2017. Zondag begon de Japanner met een voorsprong van vier slagen op vier achtervolgers (onder wie Schauffele en Zalatoris) aan zijn slotronde.

Op weg naar zijn eerste majortitel leek Matsuyama koelbloedig te blijven. De Japanner kwam op de vijftiende hole echter nog in de problemen. Hij sloeg zijn bal het water in, maar hield de schade beperkt tot een bogey. Schauffele daarentegen wist vanuit de bunker een birdie te maken waarna het verschil tussen de twee titelkandidaten nog maar twee slagen was.

Op de zestiende hole liet Schauffele echter drie slagen liggen waarmee hij was uitgeschakeld voor de titel. Matsuyama deponeerde op de laatste hole de bal nog wel in de bunker, maar met een bogey stelde hij alsnog zijn eerste grote triomf veilig.

“Kijk er naar uit om het groene jasje naar Japan te brengen”

“Ik zal niet zeggen dat ik de beste ben”, zei Matsuyama na zijn zege in de 85e editie op de Augusta National Golf Club in de Amerikaanse staat Georgia. “Echter, ik ben de eerste die een major wint en die mijlpaal heb ik nu bereikt. Ik kan me nog niet voorstellen hoe het zal zijn, maar wat een sensatie en een eer zal het zijn om het groene jasje naar Japan te brengen”, bedacht Matsuyama zich. “Ik kijk er erg naar uit.”

Collega-Masterswinnaar Nick Faldo opperde al dat de golfer na zijn historische overwinning uitgekozen zou moeten worden om de olympische vlam deze zomer aan te steken bij de openingsceremonie in Tokio. “Dat zou een hele eer zijn”, zei de Japanner. “Maar ik weet niet of dat in mijn schema past. Als ik dan in Japan ben en ze vragen me, zou ik zeer vereerd zijn.”

Volledig scherm © EPA