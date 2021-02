Goed nieuws voor Spelen: Charline Van Snick moet toch niet onder het mes

Bijkomende onderzoeken in het ziekenhuis van Luik toonden aan dat een operatie niet nodig is. Haar enkel gaat wel voor tien dagen in het gips. Nadien volgen enkele weken revalidatie, waarna ze terug de tatami op kan. Vijf maanden voor de start van de Olympische Spelen wordt haar voorbereiding zo niet al te zwaar verstoord.

Van Snick, nummer zes van de wereld in de categorie tot 52 kg, moest in Tel Aviv opgeven in haar kamp voor het brons. Afgelopen dinsdag bleek dat ze een enkelband scheurde in haar rechterenkel. Verder liep de Luikse ook een verrekking in haar kuitspier op.