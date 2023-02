Gezien, Nafi Thiam? Amerikaanse Anna Hall gaat over bijna magische grens van 5.000 punten in vijfkamp

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Menen flirt met puntenver­lies tegen hekkenslui­ter

Geen makkelijke avond voor de troepen van Frank Depestele tegen de rode lantaarn. De thuisploeg liet een paar basisspelers rusten maar ook met de gewijzigde ploeg leek Menen aanvankelijk op weg naar een simpele zege. Basile Dermaux toonde zich outstanding in de eerste twee spelletjes maar hij zou nadien -net als de rest van zijn ploegmaats- gas moeten terug nemen. Achel kwam beter voor de dag vanaf het derde spel en vooral het middencompartiment toonde zich secuur terwijl de hoekaanvallers bij Menen het noorden kwijt geraakten. De thuisploeg had alles onder controle in het laatste spel (16-11 en 18-13) maar het liet zich nog bijna ringeloren door de enthousiaste Limburgers. Staples nam een prominente rol op maar het was Gortzak die Achel op voorsprong serveerde (22-23). Ook de eerste setbal was voor de bezoekers, toch was het Van Hoyweghen die de drie punten toch aan Menen schonk. Bij Achel voelden ze zich bestolen door de wedstrijdleiding. Dankzij de overwinning is Menen nu helemaal zeker van een plekje in de play-offs met de zes beste ploegen. Achel geraakt niet weg van de laatste plek. (MPM)