Gezicht van boksster bijna onherkenbaar nadat ze 237 klappen moet incasseren: “Het was een oorlog”

Daar kon Gutierrez ook wel mee leven. Achteraf ging ze nog op de foto met Serrano en ze postte het kiekje op Instagram. Maar daarbij valt dus vooral de ravage aan haar gezicht op. Twee blauwe ogen en een neus die flink opgezwollen staat. De Spaanse is bijna onherkenbaar, terwijl Serrano naast haar staat alsof ze net is gaan joggen in het park.

“Ik wil mijn danspartner Miriam Gutierrez bedanken", sprak Serrano achteraf. “Ze is niet naar hier gekomen om zomaar neer te gaan. ‘Het maakt me niet uit wie er tegenover me staat, ik ben hier niet om een spelletje te spelen’, vertelde ze me vooraf. Ze is een harde tante en misschien wel in de beste vorm van haar leven. Ik kan zeggen dat ik de allerbeste Gutierrez geklopt heb. Ze verloor niet roemloos. Dit was een oorlog en ze heeft het tot het einde uitgezongen. ‘t Was me een genoegen.”