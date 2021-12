Gewezen Yellow Tigers getuigen over emotioneel misbruik van bondscoach Gert Vande Broek

“Toen wij de open brief lazen van de turnsters (eind juli 2020 stelden enkele turnsters het machtsmisbruik in de turnwereld aan de kaak, red.) dacht wij: ‘dit is exact hoe wij ons voelen”, vertelde ex-international Freya Aelbrecht. “Niet fysiek, maar wel emotioneel machtsmisbruik. Machtsvertoon, gemanipuleer, totale controle. Dat is ook ons verhaal.”

Het nationale volleybalteam veroverde in 2013 onder Vande Broek - nog steeds bondscoach en eveneens professor die “onderzoek doet naar de invloed van coachgedragingen en coachstijlen op motivatie, prestatie en groepsdynamica” - brons op het EK. Historisch, maar de dames kijken er met gemende gevoelens op terug. “Het beeld dat iedereen heeft van de Yellow Tigers, is een verkeerd beeld”, aldus Aelbrecht.

“We waren graag samen en wilden ook beter worden. Maar het was niet altijd makkelijk met de coach en staf die we hadden. Het kon er vrij hard aan toegaan. Zoals het roepen en tieren naar ons. De feedback die we kregen was niet altijd positief opbouwend. Meestal werd er gecoacht met een zeer negatieve weerklank.”

Hélène Rousseaux pikte in: “De bondscoach mag veel eisen van de ploeg. Maar er zijn ook persoonlijke aanvallen geweest. Als je zoiets ziet, is dat vrij choquerend. Toen we brons pakten in 2013, zei iemand dat ik daarvan moest genieten. Maar dat ging echt niet.”

Ook Valérie Courtois, de zus van Rode Duivel Thibaut Courtois, kwam aan het woord: “De bondscoach vond het nodig dat we hard werden aangepakt. Want zo zouden we klaar zijn voor de harde coaches in het buitenland. Maar als je zoveel tijd samen spendeert, heb je een omgeving nodig waar je je goed voelt. En dat was niet het geval.”

