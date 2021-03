Gevaert en Hellebaut laten licht schijnen over gedoodverfde opvolgers: “De nieuwe Kim en Tia? Geef Rani en Merel tijd”

AtletiekNafi Thiam en de broers Borlée, dat zijn uiteraard de speerpunten en medaillehoop van Team Belgium op het EK indoor. Maar wat met het jong talent dat in het Poolse Torun z’n grote internationale debuut maakt? Worden Rani en Merel de nieuwe Kim en Tia? We vragen het Gevaert en Hellebaut zelf, die er meteen enkele tips bovenop gooien. “Een hoogspringmat is een hoogspringmat, of die nu in België of in Polen ligt.”