Gesigneerd en mogelijk eerste Lakers-shirt van Kobe Bryant geveild voor recordbedrag van 3 miljoen euro

Triatlon Bart Aernouts duikt als 5de onder de 8 uur in Oklahoma en plaatst zich voor WK Ironman in Hawaï

24 mei Bart Aernouts is vijfde geworden in de Ironman van Oklahoma. Voor onze landgenoot was het in Tulsa zijn eerste volledige triatlon sinds de Ironman van Hawaï in oktober 2019. De Duitser Patrick Lange, tweevoudig winnaar in Kona, was na een snelle marathon de beste in Oklahoma.