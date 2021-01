Gerwyn Price: “Nog nooit zo’n druk gevoeld in mijn leven”

WK darts Dimitri Van den Bergh blijft achter met positief gevoel na WK: “Mag trots zijn”

3 januari Voor de finale was er Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot behaalde na machtige zeges tegen Lim en Wattimena de achtste finale, waar hij van zijn voetstuk donderde met 4-2-verlies tegen een bijzonder sterke Dave Chisnall. “Ik wil de kijkers bedanken voor alle steun”, opende ‘Dancing Dimi’. “Nu overheerst toch wat ontgoocheling, ook omdat Chisnall toch niet zo sterk was tegen Anderson in de halve finale. Ik had het gevoel dat ik kon winnen tegen hem, maar daarmee wil ik niet gezegd hebben dat ik ook van Michael (Van Gerwen, nvdr) had gewonnen.”