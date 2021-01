Gerwyn Price is wereldkampioen darts! 'The Iceman' haalt het van Anderson in zinderende finale met fabelachtige cijfers

WK darts HIGHLIGHTS WK-FINALE. De opkomst, de ge-wel-di-ge zesde set van Price en het zenuwslo­pen­de slot

3 januari Alsof hij met de ogen dicht telkens in de ‘tops’ (dubbel 20) wierp. In set vijf stond Gerwyn Price op 10 op 10 wat betreft uitgooien in dubbel 20. En dan moest set zes nog volgen: het hoogste gemiddelde ooit in de geschiedenis van het WK darts. Daarin pakte ‘The Iceman' uit met een bullseye gevolgd door de nodige triples. Nét geen ninedarter. Alleen bij zijn matchdarts werd de druk hem toch even te veel: maar liefst 11 stuks had Price nodig om het laken uiteindelijk oververdiend naar zich toe te trekken. De hoogtepunten in video.