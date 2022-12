Geruild voor een wapenhandelaar, inmiddels weer aan het dunken: wie is 2m06 grote basketster Brittney Griner?

BASKETBALHet eerste wat Brittney Griner (32) deed toen ze zondag weer een basketbal in handen kreeg, was dunken. Alsof ze nooit 294 dagen wanhopig in een cel in Rusland had gezeten. Wie is nu eigenlijk de Amerikaanse ex-ploegmate van Emma Meesseman voor wie de States bereid waren een notoir wapenhandelaar te ruilen?