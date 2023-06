Gert Vande Broek in beroep tegen schorsing, maar zal geen bondscoach zijn op EK - Topper Herbots vraagt “snel duidelijkheid” in spoedoverleg

Yellow Tigers-coach Gert Vande Broek gaat in beroep tegen zijn jaar schorsing van de Tuchtraad van Volley Vlaanderen wegens psychisch grensoverschrijdend gedrag. Dat werkt opschortend, maar Vande Broeck besliste ook niét te coachen tot de uitspraak in beroep er is en mist zo het belangrijke EK half augustus. De federatie houdt vanavond met de Yellow Tigers spoedoverleg: mogelijk neemt interimcoach Kris Vansnick over voor het EK. Topper Britt Herbots vraagt snel duidelijkheid: “We willen van het EK in eigen land iets moois maken.”

Tien werkdagen tijd, tot 1 juli, had Gert Vande Broek om in beroep te gaan na het verdict van de Tuchtraad van Volley Vlaanderen op vrijdag 16 juni. De tuchtrechter was toen niet mals in zijn oordeel na het onderzoek van het bondsparket. De getuigenissen van zeven ex-speelsters over de agressieve en vernederende coaching van Vande Broek wogen in zijn ogen zwaar genoeg om een schorsing van een jaar te rechtvaardigen. Uit het onderzoek bleek dat Vande Broek speelsters uitschold, manipuleerde en mentaal kraakte. Door zijn gedrag zijn meerdere internationals gestopt bij de Yellow Tigers.

Maar de bondscoach besloot na wikken en wegen om in beroep te gaan. Vanochtend volgde in een communiqué meer uitleg: “Na uitvoerige studie van de beslissing van de Volley Tuchtraad, stellen we vast dat een groot aantal argumenten en feitelijkheden van de verdediging niet beantwoord zijn. Zo is onder meer geen rekening gehouden met talrijke positieve en gunstige getuigen in het dossier. Bovendien zijn door het bondsparket suggestieve vragenlijsten bezorgd aan getuigen in strijd met de rechten van verdediging.”

Zijn beroep schort de straf op tot de procedure afgerond is. Zo zou hij in principe de Yellow Tigers half augustus nog kunnen leiden op het EK dat ons land helpt organiseren. Later in september vindt nog het belangrijke olympische kwalificatietoernooi voor Parijs 2024 plaats.

“Maar Gert Vande Broek heeft beslist zijn activiteit als nationale volleybalcoach van de Yellow Tigers niet verder te zetten tot de uitspraak in beroep”, aldus het communiqué. “Gert Vande Broek wenst in alle onafhankelijkheid en sereniteit zijn beroepsprocedure voor te bereiden.”

Volledig scherm © Photo News

Walter Damen duidde als advocaat van Vande Broek de beslissing: “Met de zomer in aantocht is het niet realistisch dat de uitspraak in beroep bekend is nog voor het EK begint. Het is met pijn in het hart dat hij de Yellow Tigers niet verder kan leiden. Coachen en volleybal is die man zijn leven. De groep stond achter hem en hij heeft veel speelsters op een hoger niveau gebracht. Maar hij wil ook de perceptie vermijden dat hij de macht wil behouden. Hij wil nu heel simpel afstand nemen om zijn beroep voor te bereiden. Hij aanvaardt niet het beeld over hem dat hij psychologisch terreur zou gevoerd hebben en machtsmisbruik gedaan zou hebben.”

De hele zaak woog op Gert Vande Broek die al in eerste aanleg gehoopt had op een vrijspraak of mildere straf. Vande Broek verdedigde zich dat hij de speelsters nooit wou kwetsen en heeft zijn aanpak als coach bijgesteld. Het gros van de huidige generatie speelsters sprak kort voor de uitspraak van de tuchtrechter in een open brief zijn steun uit aan Vande Broek. Sterspeelster Britt Herbots liet toen zelfs uitschijnen haar toekomst als international te verbinden aan het lot van Vande Broek: “Als ze hem schorsen, denk ik eraan geen EK te spelen.”

Federatie houdt spoedoverleg met de Yellow Tigers

Zo loert er nu potentieel ontploffingsgevaar om de hoek. Herbots is het sterkste aanvalswapen bij de Yellow Tigers. Zonder haar kwaliteiten in de ploeg zijn de kansen op het EK en voor de olympische droom kleiner. De volleybalbond zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe coach, al dan niet tijdelijk. Over die toekomst vindt vanavond al een spoedoverleg plaats tussen de federatie en de Yellow Tigers. Herbots is ook vragende partij daarover: “Ik kan nog niet veel zeggen tot we meer informatie krijgen over onze toekomst”, zei ze in een korte reactie aan onze redactie. Al liet ze wel uitschijnen zich te blijven inzetten voor de nationale ploeg: “Als ploeg geven wij ons nog steeds elke dag voor de volle 100%, ondanks alle moeilijkheden. Maar we snakken naar duidelijkheid in aanloop naar het EK in eigen land, om er iets moois van te maken voor iedereen!”

Opvallend: dit weekend ontbrak Herbots al in het tegen Zweden met 3-2 verloren heenduel in de halve finale van de European Golden League, al kan dat gewoon in de (rust)planning passen. Morgen vindt de return in Roeselare plaats. Na de schorsing van Vande Broek nam assistent Kris Vansnick al interim de hoofdcoaching van Vande Broek over en hij zal ook die return leiden.

Volledig scherm Britt Herbots sprak als sterspeelster van de huidige generatie Yellow Tigers haar steun uit voor Vande Broek. © BELGA

De vraag of interimcoach Vansnick ook het EK zal leiden zal ongetwijfeld op tafel liggen in het spoedoverleg deze avond tussen de Raad van bestuur van Volley Vlaanderen met de Yellow Tigers. “Het EK in eigen land staat voor de deur en de leiding van de Federatie wil alle kansen bieden aan de uitzonderlijk sterke generatie Yellow Tigers om een goed resultaat neer te zetten”, luidde het in een communiqué. “De Raad van Bestuur en het management zullen vanzelfsprekend rekening houden met de mening van de speelsters en de trainingsstaf om een snelle beslissing te nemen die de continuïteit zo goed als mogelijk verzekert.”

Door het beroep blijft het nog afwachten of Gert Vande Broek zijn lijvige boek als trainer bij de Yellow Tigers helemaal dichtgeklapt is. Sinds 2008 stond hij vijftien jaar onafgebroken aan het sportieve roer. Onder zijn hoede maakten de Yellow Tigers een fameuze opmars met mooie ereplaatsen op belangrijke kampioenschappen en toernooien. In 2013 volgde een absoluut hoogtepunt met een bronzen medaille op het EK en de finale van de CEV Euroleague, een jaar later eindigde België als elfde op het WK.

Maar meerdere toppers van die succesvolle generatie zouden zich gaandeweg uit onvrede met de coaching niet langer beschikbaar stellen voor de Yellow Tigers. Kapiteine Ilka Van de Vyver haakte af na de tv-uitzending ‘De prijs van de winnaar’ op Canvas die de zaak over grensoverschrijdend gedrag van Vande Broek aan het rollen bracht. De bondscoach hield zich temidden de storm wel overeind en voerde een succesvolle verjonging in de ploeg door. Vorig jaar in oktober verbaasden de Yellow Tigers nog met een negende plaats op het WK. Ook op de wereldranking klom België naar een knappe elfde plek, flirtend met de top tien.

Volledig scherm Vande Broek tussen de Yellow Tigers op het WK in 2014: meerdere speelsters van die generatie knapten af op zijn intimiderende agressieve coachingstijl. © BELGA