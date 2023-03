Gent wipt met dominant opslaggeweld over Leuven naar de derde plaats

Caruur Gent - Volley Haasrode Leuven 3-1 (25-18, 27-25, 11-25, 25-18)

Een eerste servicereeks van ‘Star of the Game’ Tobias Kjær bracht Gent na een aarzelende start terug in de wedstrijd. Het opslaggeweld van de Deense aanvaller, flink ondersteund door Vandecaveye, zou de rode draad doorheen de hele wedstrijd worden. Leuven moest de rol lossen en de openingsset ging verrassend vlot naar de thuisploeg.

Tobias Kjær, pure Deense dynamiet

Hendrik Tuerlinckx ging zich vanaf de tweede set met de zaken bemoeien. Het resulteerde in een felle strijd via 4-7 en 8-12. De voorsprong van de bezoekers werd knap gecounterd door Gent. Het team van coach Van Huffel had op een 24-22 tussenstand uitzicht op twee setballen. De Paepe bleef koel in deze slotfase en ontregelde de Gentse receptielijn, zodat Leuven op setbal kwam. Een middenaanval door Van Elsen - amper in stelling gebracht door setter Valkiers - vloog buiten. De kans om de bordjes gelijk te brengen ging tegelijkertijd mee de mist in, want net op dat moment haalde Kjær opnieuw verwoestend uit met zijn opslagen. Resultaat: 2-0 voor Gent.

Hoofdaanvaller Tuerlinckx nam nu helemaal de touwtjes in handen en was zowat in zijn eentje - zoals in zijn beste dagen - verantwoordelijk voor de overduidelijke cijfers in de derde set. Bij Gent vreesde men voor eenzelfde scenario zoals tijdens het competitietreffen tegen VHL toen een 2-0 voorsprong uiteindelijk op een 2-3 nederlaag eindigde. Maar daar was de Deense dynamiet weer. Hij sloeg het Caruur-team in de slotset alweer met een paar verschroeiende service-aces naar een veilige voorsprong en naar matchwinst.

Tuerlinckx 28 punten

“Wij maken dertien fouten, zij slaan dertien aces en wij scoren niets vanop de servicelijn”, klinkt Hendrik Tuerlinckx ontstemd. “Wat heb ik aan een totaalscore van 28 punten en een aanvalsrendement van 68 procent. Niets, want dit was een puur opslag-receptie spelletje waarbij Gent veel efficiënter was dan wij. Hieruit blijkt alweer dat de knappe zaken die de spelers op training laten zien ook moeten vertaald worden in een echte wedstrijd.”

“Deze overwinning zorgt ervoor dat de drie punten die we vorige week in Menen haalden ook van goudwaarde zijn”, pikt coach Van Huffel daarop in. “De mentale kracht die de spelers konden opbrengen, na toch wel een flinke dreun in de derde set, is bewonderenswaardig. Ik moet mijn team daarvoor feliciteren. Vrijdag volgt alweer een cruciaal duel tegen Aalst.”

Caruur Gent: Degruyter 5 (Doumbia 1), Kjær 17 (Ver Eecke 1), Ogink 5 (Doumbia 1), Fischer 13 (Brems), Vandecaveye 17, Colson 10 (Doumbia). Libero: Breilin.

VHL Leuven: Valkiers 1, Peters 8, De Paepe 4, Tuerlinckx 28, Peeters 15 (Blondeel), Van Elsen (Witvrouwen). Libero: Dufraing, Peters

Star of the Game: Tobias Kjær