Gent verstevigt positie in de top drie

Voor Menen was deze clash tegen Gent de laatste reddingsboei om de top vier te bereiken en dat werd meteen duidelijk tijdens de openingsset. Het team van coach Depestele zette Gent snel op achterstand en de enthousiaste start werd beloond met 22-25 cijfers. In de tweede set steeg de receptiekwaliteit bij Gent zienderogen en bij Menen daalde het niveau schrikwekkend. De derde set verliep alweer bizar, want na een 5-0 voorsprong voor de thuisploeg, was het plots Gent dat helemaal in elkaar zakte. Menen herpakte zich wonderbaarlijk en de felle reactie eindigde op 15-25 in het voordeel van de bezoekers. Eenzelfde gek scoreverloop in set vier toen Gent van 3-7 naar 10-7 mocht terugkeren. Libero Breilin beleefde in de passing niet zijn beste avond, maar belette een West-Vlaamse remonte met drie knappe acties op een 22-18 tussenstand. In de tiebreak konden de moegestreden bezoekers na 10-5 geen vuist meer maken. Gent pakt twee belangrijke punten en verstevigt zijn positie in de top drie. (WVM)