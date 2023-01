Gemiste dubbels breken ‘Dancing Dimi’ zuur op, Van den Bergh uitgeschakeld door wereldkampioen Smith

NBA KIJK. Poppen gaan aan het dansen in de NBA na stevige beuk, ‘boosdoener’ lijkt zelfs even bewustzijn te verliezen

Het NBA-duel tussen Orlando Magic en Detroit Pistons liep afgelopen nacht even stevig uit de hand. Nadat Moritz Wagner (Magic) Killian Hayes (Pistons) stevig in de Pistons-bank duwde, gingen de poppen aan het dansen. De 25-jarige Duitser leek in het tumult zelfs even het bewustzijn te verliezen.

