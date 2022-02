Gemiddeld 9.000 euro voor een ticket en 480 olympische zwembaden aan bier: de cijfers achter de Super Bowl

Wist je dat negen van de tien meest bekeken tv-programma’s in de Verenigde Staten allemaal Super Bowls zijn? Bovenaan die lijst staat Super Bowl XLIX uit 2015 met zo’n 114 miljoen kijkers. Dat is zowat een derde van de Amerikanen dat die ene zondag in februari aan zijn tv gekluisterd zit.

Wie liever in het SoFi Stadium in Los Angeles kijkt, moet daar best veel voor over hebben. De Super Bowl is niet voor de doorsneefan weggelegd. Jaar na jaar rijzen de ticketprijzen de pan uit. Terwijl een ticket voor de allereerste Super Bowl in 1967 nog zo’n 12 dollar kostte, is de gemiddelde prijs voor een ticket vandaag 9.000 dollar. De 70.000 toeschouwers krijgen hopelijk waar voor hun geld. Zo kost een vipsuite in het SoFi Stadium al snel een paar miljoen dollar. Al is dat ook met alles erop en eraan: de beste plaatsen hoog in het stadion, onbeperkte catering, plaats voor 36 man…

Volledig scherm © Photo News

Ook schieten de advertentiekosten jaar na jaar de hoogte in. Voor een reclamespotje van 30 seconden in de Super Bowl van zondag, leggen adverteerders zo’n 6 miljoen dollar neer. Dat is 200.000 dollar per seconde. Een fikse som, maar wel het geld waard. Zo is de kijker vijf keer meer geneigd op reclames in te gaan die tijdens de Super Bowl worden getoond. Alleen al de reclame-inkomsten van Super Bowl LV bracht de NFL vorig jaar 480 miljoen dollar op.

Geld genoeg om de artiesten die de halftime show verzorgen ruim te betalen, toch? Nou, nee. Die houden er niks aan over. Enkel de productiekosten, nog steeds zo’n tien miljoen dollar, worden door de NFL gedekt. Dr. Dre, Mary J., Eminem, Snoop Dogg en Kendrick Lamar moeten dus niet hopen op een vette cheque. Al maakt de ‘exposure’ die het groepje legendarische rappers krijgt dat ruim goed. Zo stegen na Shakira’s Super Bowloptreden haar streams met 230%, die van Jennifer Lopez met 335% en die van Justin Timberlake zelfs met 534%.

Volledig scherm © EPA

Alle 53 winnende spelers krijgen elk een bonus van 150.000 dollar en de 53 verliezers 75.000 dollar. Opgeteld maakt dat 12 miljoen dollar. Een peulenschil in vergelijking met wat de NFL eraan verdient: een paar miljard aan enkel de Super Bowl. Het zal de winnaars worst wezen. De prestige van het winnen van de Vince Lombardi-trofee overstijgt wellicht al het geld in de wereld. Het is trouwens geen trofee voor doetjes. De zilveren bal weegt maar liefst 30 kilogram en is zo’n 25.000 dollar waard.

Zo is de grootste geldschieter voor de NFL biermerk Budweiser die, verspreid over 53 Super Bowls, al 450 miljoen dollar aan reclames uitgaven. Met succes, zo blijkt. Tijdens Super Bowl Sunday gieten de Amerikanen maar liefst 1,2 miljard liter bier door hun kelen. Dat zijn 480 olympische zwembaden aan bier. Op één dag. Geen wonder dat de aspirineverkoop met 20% stijgt de dag na de Super Bowl.

Het is allang duidelijk dat de Super Bowl niet enkel om de sport draait. Super Bowl Sunday is een nationale voedselfeestdag. Na Thanksgiving wordt er in de Verenigde Staten nooit zoveel gegeten als op de zondag van de Super Bowl: 40 miljoen kilo kaas, 12,5 miljoen pizza’s, 1,7 miljoen kilo popcorn en 1,25 miljard kippenvleugels. Dat zijn er genoeg om 30 keer het land te doorkruisen. Van Los Angeles naar New York en terug. Geen wonder dat 17 miljoen Amerikanen maandag thuis moeten uitbuiken en niet op hun werk komen opdagen.

Volledig scherm © AFP