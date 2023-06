“Geliquideerd door Meesseman en Linskens”: Spaanse media likken de wonden na ‘gruwelijk en wreed zilver’

Voor een keertje beet Spanje in het zand. Voor de vijfde keer in de laatste zes EK-finales leek ‘La Seleccíon’ op weg naar goud, tot daar plots de vechtende Belgian Cats in het vierde kwart waren. “Het wreedste zilver. Spanje bezweek onder de grootsheid van MVP Emma Meesseman”, schrijft AS.

AS: “Lang leek België wel bevangen door de stress”

“Spanje-België: het wreedste zilver”, is de titel in het Spaanse AS. In de intro staat dat “België 36 minuten lang gedomineerd werd door Spanje waarna die laatste toch geliquideerd werd door Meesseman en Linskens.” AS heeft het vervolgens over een gruwelijke en harde nederlaag. “Het was wreed. Alsof Spanje plots een kruik koud water over zich heen kreeg. Bezweken onder de grootsheid van MVP Emma Meesseman: 24 punten, 8 rebounds en 5 stels voor 21 waardering. Ook Kyara Linskens was dodelijk: haar hand in het vierde kwart was de sleutel voor een generatie die het Belgische vrouwenbasketbal naar ongekende hoogten heeft getild.”

Volledig scherm Meesseman en Linskens bezorgden België in money-time het goud in Ljubljana. © BELGA

“En het zag er lange tijd nog zo goed uit: alleen Emma Meesseman liet zich in de beginfase niet uit haar lood slaan. Haar ploegmaats leken wel bevangen door de stress. Vanloo scoorde pas in minuut 14. Allemand iets eerder maar ook zij had geen ritme. Maar geleidelijk knabbelde België aan de achterstand en begonnen ze te geloven dat het mogelijk was. Zonder iets bijzonders te doen eigenlijk, het was vooral de Selección die het steeds meer liet afweten. Ze probeerden nog wel, maar zagen hoe Meesseman met een driepunter besliste. Voor Spanje zat er niets anders op dan met trots en opgeheven hoofd het EK vaarwel te zeggen.”

Volledig scherm © AS

Marca: “België wist hoe te lijden”

Marca, die andere grote Spaanse sportkrant, titelt dat ‘drie noodlottige minuten het goud van Spanje ruïneren’. “De Belgen komen in het laatste kwartier weer tot leven om de eerste Europese titel in hun geschiedenis binnen te halen.” Ook zij zien dat de Cats het lang moeilijk hadden in hun eerste grote finale. “Een finale is nooit makkelijk om te spelen, zeker niet als het de eerste is. België wist dat het een afspraak met de geschiedenis had, maar uiteindelijk wist het te lijden om op het juiste moment de beslissende klap uit te delen.”

“Spanje domineerde de wedstrijd, met duidelijke ideeën en een verdediging die de Cats uit hun evenwicht bracht. Voor het eerst in het hele toernooi kwam België op achterstand. Maar toen het spel richting de loopgraven ging en elk balbezit een gevecht werd, rechtte België de rug. Allemand met de drive en score van de hoop, terwijl het Spaanse scoringsvermogen stokte. In tegenstelling tot de Belgische centers Meesseman en Linskens, die steeds meer ‘inside’ werden gevonden. Torrens probeerde nog, maar Meesseman bezorgde België de bevrijding. De Belgische spilfiguur, MVP van de finale, legde de laatste hand aan een fantastisch EK en bezorgde haar land het eerste goud in haar geschiedenis.”

Volledig scherm © Marca

L’Équipe: “De druk veranderde van kamp. Het goud ook”

“35 van de 40 minuten stonden ze in het krijt, maar de Belgische vrouwen draaiden in money-time nog alles om en kroonden zich tot de eerste ploeg in de Belgische zaalsport, mannen en vrouwen inbegrepen, tot kampioen”, schrijft het Franse L’Équipe, die eerder op de dag hun ‘Bleues’ het brons zagen pakken na winst tegen Hongarije. “Meesseman, de beste speelster van het toernooi, werd in die tweede helft goed geholpen door haar pivot en de tot beste speelster van de match verkozen Kyara Linskens. De Belgen speelden plots een pak meer bevrijd. De druk ging zo van het Belgische naar het Spaanse kamp. Net zoals het goud dat deed.”

KIJK. Zo verliep de Belgische feestnacht in Slovenië