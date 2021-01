Gehavend Oostende is Europees uitgeschakeld, Champions League-winnaar San Pablo Burgos neemt afstand na rust

Een gehavende kustploeg hield één helft gelijke tred met de Spaanse topclub, maar kon het niveau na de rust (54-49) niet aanhouden. Gillet, Schwartz en Welsh lieten voor de kampwissel al dubbele cijfers optekenen, veelal op assist van kapitein Djordjevic. Aan de overkant was er geen houden aan uitblinker Dejan Kravic (16 punten, 4 rebounds en 5 assists). In het derde quarter viel de wedstrijd in een beslissende plooi toen een slordig Oostende slechts negen punten kon scoren en Burgos de kloof in het slotluik verder kon uitdiepen naar maximaal achttien eenheden (84-66). Maar liefst zestien balverliezen in de tweede helft deden een gehavende kustploeg finaal de das om. De Spanjaarden verzekerden zich van een plek bij de laatste zestien, terwijl Oostende op woensdag 27 januari in eigen huis nog een overbodige laatste groepswedstrijd moet afwerken tegen het Turkse Darüssafaka.

“Een verdiende zege voor Burgos na een wedstrijd met twee gezichten”, vertelt coach Gjergja. “Een degelijke eerste helft waarin we zowel offensief als defensief bij de les waren, met uitzondering van enkele mindere minuten. In het derde quarter leden we te veel balverlies, waardoor we zelf geen kansen meer konden creëren. Dat brak ons bijzonder zuur op. Hoe dan ook heeft iedereen alles gegeven op de vloer en ik ben niet ontevreden over hetgeen we laten zien hebben. Vijf spelers moeten missen, is geen evidentie. We moeten echter ook realistisch blijven, want zelfs voltallig was deze Spaanse topclub moeilijk af te stoppen geweest. Ze lieten het ganse seizoen al zien wat ze in hun mars hebben en zullen mijns inzien nog beter worden. Hopelijk halen ze opnieuw het niveau van vorig seizoen, want het is een genot om hen te zien spelen”, besluit Gjergja.