"Geen woorden om deze pijn te beschrijven": onrust om opgepakte Amerikaanse topbasketbalster die al bijna een maand geen teken van leven geeft vanuit Rusland

Emma Meesseman kent Brittney Griner goed. Ze zijn al jaren teammates bij Ekaterinburg. Wonnen de ene prijs na de andere met de Russische club. Ekat is wat Real Madrid in het voetbal is: dé referentie in Europa. Kapitaalkrachtig en onweerstaanbaar voor topspeelsters. Ook in 2022 lag Ekaterinburg op schema voor de titel in eigen land en in de Euroleague - tot Rusland aan z’n oorlog tegen Oekraïne begon. De FIBA sloot alle Russische clubs uit, inclusief Ekaterinburg.