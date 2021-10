Geen wereldtitel kickboksen voor Ben Saddik na wervelende strijd: Antwerpenaar start sterk maar verliest van titelverdediger Rico Verhoeven

Volleybal “Afghaanse jeugdvol­ley­speel­ster onthoofd door taliban”: Internatio­na­le volleybal­fe­de­ra­tie vraagt om ophelde­ring

22 oktober Het talibanregime in Afghanistan zou begin oktober jeugdvolleybalspeelster Mahjabin Hakimi onthoofd hebben, zo verklaarde een Afghaanse coach aan de Persian Independent. De Internationale Volleybalfederatie is zwaar verontrust door het nieuws. “We vragen dringend om opheldering”, klinkt het in Insidethegames.biz.