Geen verrassingen in WK-selectie van Red Lions: “Deze speciale groep wil ook een tweede wereldtitel veroveren”

HockeyBondscoach Michel van den Heuvel maakte vanmiddag in Antwerpen zijn selectie van achttien Red Lions bekend, die van 13 tot en met 29 januari in India hun wereldtitel verdedigen. Verrassingen zijn er niet. De ‘Gouden Red Lions’ van het WK 2018 in India, het EK 2019 in Antwerpen en de Spelen 2021 in Tokio mogen straks in Bhubaneswar en Rourkela opnieuw hun kunsten tonen. “Deze spelers maken nog altijd progressie”, aldus van den Heuvel.

Het zijn de ervaren jongens die de voorbije jaren de hockeysuccessen opstapelden die volgende maand in India op zoek gaan naar een tweede wereldtitel op rij. Van de achttien spelers die bondscoach Michel van den Heuvel selecteerde was alleen Tanguy Cosyns vorig jaar op de Spelen in Tokio niet van de partij. Een nieuwkomer is aanvaller Cosyns echter niet. Hij was er al bij op het WK 2014 en de Spelen in 2016. Manu Stockbroekx is de voornaamste afvaller. Stockbroekx, die op het vorige WK na de tweede wedstrijd geblesseerd de groep moest verlaten, liep vorig jaar in april een zware hersenschudding op en haalt volgens Van den Heuvel sindsdien nog niet hetzelfde hoge niveau.

Dat Van den Heuvel, net als zijn voorganger Shane McLeod, voor de gevestigde waarden kiest is geen verrassing. “Dit is een speciale groep”, aldus de Nederlander. “Deze jongens willen nog altijd verbeteren. Er is geen sprake van dat zijn op hun lauweren rusten. Zelfs bij de 34-jarige John-John Dohmen druipt de gretigheid op training er nog af. Dit zijn nog steeds de beste hockeyspelers van het land. Die jongens spelen al zo lang samen, dat ze elkaar op het hockeyveld blindelings vinden. Onze ambitie is duidelijk: we willen de wereldbeker opnieuw mee naar Brussel nemen.”

Volledig scherm © BELGA

Twee beloften werden aangeduid als reserves: Thibeau Stockbroekx en Maxime Van Oost. De jonge hockeygarde staat te popelen om het over te nemen van de gevestigde waarden, maar moet dus nog wat geduld uitoefenen. In augustus 2023 staat reeds het EK in Mönchengladbach op de affiche en een jaar later zijn het al de Spelen van Parijs. Verwacht wordt dat de grote exodus bij deze gouden generatie hockeyers pas na Parijs 2024 zal volgen.

Adam Commens, technisch directeur van de Belgische Hockey Federatie, is ervan overtuigd dat ons land ook na de Spelen van Parijs aan de mondiale hockeytop blijft. “De fundamenten zijn er om de volgende jaren op elk groot toernooi op het podium te staan”, aldus de Australiër. “Acht jonge spelers proefden het voorbije jaar al van matchen om de Pro League en trainden met de Red Lions. Zij zullen klaar zijn om de taak van hun rolmodellen over te nemen. Daarnaast hebben we ook nog het ‘Development Squad’ waarin veel talent schuilt. België is een klein land met een clubcompetitie van hoog niveau. Dat zijn geweldige troeven. Het is eenvoudig om samen te trainen en wekelijks kan er in de competitie hockey op het hoogste niveau gespeeld worden.”

De selectie voor het WK in India: Doelmannen: Vincent Vanasch en Loic Van Doren Verdedigers: Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover en Loïck Luypaert Middenvelders: John-John Dohmen, Felix Denayer, Simon Gougnard, Antoine Kina en Victor Wegnez Aanvallers: Florent Van Aubel, Sébastien Dockier, Cedric Charlier, Nicolas de Kerpel, Tom Boon en Tanguy Cosyns Reserves: Thibeau Stockbroekx en Maxime Van Oost Schema poulefase: 14 januari: België – Zuid-Korea in Bhubaneswar 17 januari: België – Duitsland in Bhubaneswar 20 januari: België – Japan in Rourkela