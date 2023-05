Geen tweede overwinning op WK in Wenen: vicewereldkampioen Litouwen is maatje te groot voor Belgen

“Wat is het volgende, wie overleeft de messteek?”: nieuwe ‘gevechts­sport’ Power Slap steeds populair­der, maar ook meer en meer controver­si­eel

Het is Dana White (de baas van de grootste MMA-competitie UFC) menens met zijn Power Slap, de nieuwe ‘gevechtssport’ waarbij twee kleerkasten elkaar beurtelings met de vlakke hand op de wang proberen neer te slaan. Met dank aan virale clips op de sociale media groeit de sport en op woensdag vond in Las Vegas ‘Power Slap 2' plaats, een pay per view-event als was het een grootse MMA- of bokskamp. Maar experts stellen zich vragen.