Geen tweede opeenvolgende wereldtitel voor Red Lions na nieuwe thriller: Duitsland bekroont comeback na shoot-outs in finale WK hockey

Geen tweede opeenvolgende wereldtitel voor de Belgische hockeymannen. In de finale van het WK hockey kwamen de Red Lions nochtans 0-2 voor, maar na een Duitse comeback werd het uiteindelijk 3-3 in Bubaneshwar. In een nieuwe thriller miste Cosyns de ultieme poging in de shoot-outs.

Vreemden waren de Belgen en de Duitsers voor de start van de WK-finale allerminst. In India keken de twee teams voor de vijfde keer in enkele weken tijd elkaar in de ogen. “Tactisch kennen we elkaar goed”, vertelde bondscoach Michel van den Heuvel vooraf. “Ik verwacht een gesloten begin, maar daarna een spektakelstuk.”

Welaan dan. Lang moesten we op dat laatste niet wachten, want de Red Lions begonnen furieus. De machine kwam na een kleine tien minuten op toerental na een schitterende goal. Van Aubel plukte de bal uit de lucht en besloot in één tijd voorbij een kansloze Stadler.

Nog geen minuut later moest de Duitser zich opnieuw omdraaien. Kina bracht de bal vanuit de draai laag voor doel, Cosyns duwde van dichtbij binnen. Duitsland vroeg een video referral aan, maar van een aanraking met het been van Cosyns was geen sprake. De Lions 0-2 voor en de Duitsers hun recht op de videoref kwijt.

De weg naar de wereldtitel leek open te liggen, maar de Duitsers hadden in de halve finales wel een 0-2-achterstand tegen Australië weggepoetst. De Red Lions waren dus gewaarschuwd. Met hun ervaring deden ze het tempo wat zakken in het tweede quarter, dat terwijl Duitsland een aansluitingstreffer zocht.

Ondanks een resem strafcorners en een strafbal met een bijhorende wereldsave van Vanasch lukte het maar niet voor de Duiters. Tot Wellen op slag van rust toch een gaatje vond. De Lions trokken met een kleine opdoffer de kleedkamer in, de comfortabele voorsprong was weg.

Na de pauze wel plots een gesloten bedoening. Duitsland vaarde er wel bij, want met een zoveelste strafcorner kon Peillat Vanasch dan toch eens kloppen. Alles was te herdoen. De Duitse comeback was helemaal rond, met 2-2 ging het naar een razendspannend slotkwartier.

De Red Lions waren het momentum kwijt, terwijl Duitsland het scenario van in de halve finale probeerde te herhalen. Toen Grambusch Vanasch tussen z’n benen te grazen nam, leek het voorbij. Dramatischer kon het vierde quarter niet beginnen voor de Red Lions.

De Duitsers speelden de match rustig uit. De Red Lions lagen tegen het canvas, al ben je met de Belgische hockeymannen nooit helemaal klaar. Een late strafcorner werd drie keer hernomen en uiteindelijk haalde Boon zijn gram. Shoot-outs. Wéér zo’n thriller.

De Olympische Spelen en de halve finale indachtig kon dat de Belgen vertrouwen geven, maar weer maakten de Lions het zichzelf moeilijk. Wegnez en De Sloover misten, gelukkig hield Vanasch de Belgen in de race. Even maar, want na een nieuwe misser van Cosyns was het voorbij. Na al dat gouden, zilver voor de Red Lions.

