Geen stuntzeges voor Charline Van Snick of Amber Ryheul op WK judo

KIJK. “Wat een redding”: Brecel onder de indruk van actie ref nadat hij bal gefrus­treerd van tafel keilde

In de tweede sessie van zijn halve finale op het WK snooker tegen Si Jiahui verloor Luca Brecel even z’n zelfcontrole. Brecel had twee snookers nodig en nadat hij een eerste klaarspeelde, werkte Si knap de tweede snooker van Brecel weg om dan zijn witte bal net niet in de pocket te zien verdwijnen. Tot grote ergernis van de Limburger, die op vreemde wijze de handdoek gooide door met zijn keu de witte bal weg te keilen. Beelden die gretig werden gedeeld, maar ook het vervolg was opvallend: de ref kon de bal opvangen. Een filmpje van die ‘save’ (zie onder) bereikte ook Brecel. “Wat een redding van Rob Spencer”, schrijft onze landgenoot op Instagram.