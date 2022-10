Geen stunt voor Yellow Tigers op WK: Belgen ondergaan wet van de sterkste tegen Japan (1-3)

WK VOLLEYBALGeen stunt voor de Yellow Tigers op het WK volleybal. In Rotterdam ondergingen de Belgen vanmiddag de wet van de sterkste: 1-3. De kwartfinale lijkt zo buiten bereik voor de Tigers, maar veel tijd om de nederlaag te verteren is er niet want morgen wacht al Argentinië, 18de op de wereldranking.

Japan. Zevende op de wereldranking. Geen land dat je zomaar eventjes over de knie legt. Ze verdedigen zo hard als een pitbull en spelen zo snel als een whippet. Mààr: groot zijn ze niet. En dat nadeel moesten de Belgen vandaag zien uit te spelen in de lege Ahoy - wàt een ongelukkig speeluur op een doordeweekse dag om supporters naar je WK te halen. En dat deden ze ook.

In de eerste set was het vooral Britt Herbots die in stelling werd gebracht - the strength, the height, the power!, zo schelde de omroeper - maar al snel scoorden ook Nathalie Lemmens, na sterke serves van Marlies Janssens, haar eerste puntjes. België spurtte naar 4-1 maar met blocks en sterk defensief werk nam Japan de overhand (9-11). Waarna Herbots weer het kanon bovenhaalde en, gesteund door een prima Janssens, de Yellow Tigers naar setwinst sleepte.

Zo overtuigend de Tigers die set afsloten, zo ongeïnspireerd begonnen ze aan de tweede. Setter Van de Vyver was te voorspelbaar in haar passing naar Herbots, die tegelijk ook het mikpunt was bij de Japanse opslagen - resultaat: in geen tijd stond het 2-9. Celine Van Gestel nam haar verantwoordelijkheid op als kapitein en kon zo de schade nog beperken (18-21) maar na een foute serve van Lemmens was het verzet gebroken.

Volledig scherm © BELGA

Alles was dus te herdoen maar weer was het Japan dat flitste in de aanval - de Belgen kregen de tijd niet om hun blok te organiseren - terwijl de Tigers geregeld in de fout gingen. Herbots scoorde wel maar smashte ook enkele ballen buiten. Tel daar de Japanse onverzettelijkheid bij in verdediging - ze vochten en smeten zich voor elke bal - en zo ging het in een rotvaart naar 9-18. Langs Lemmens boden de Belgen nog weerwerk maar de Japanse pletwals stormde door naar 16-25-setwinst.

Maar de Tigers gaven zich niet gewonnen. Met hernieuwde moed en beter verdedigen bleven de Belgen in het spoor van Japan (13-15), ook was het knokken en wroeten voor elk punt (18-19). En zo stevende de vierde set af op een spannend slot maar Japan gaf de voorsprong niet meer uit handen. Herbots kon een eerste wedstrijdbal nog afwenden maar de tweede was wel raak.

België - Japan 1-3

Setstanden: 25-21, 20-25, 16-25, 22-25

België: Herbots 29, Van Gestel 12, Van Avermaet 4, Lemmens 8, Janssens 9, Van de Vyver, libero: Rampelberg; Krenicky, Stragier 1, Guilliams.