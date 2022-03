Geen Russinnen op het WK kunstschaatsen, da’s een unieke kans voor Loena Hendrickx: “Alles is mogelijk”

NBA Hoe de burgemees­ter van New York de Brooklyn Nets weer titelkandi­daat maakt: ongevacci­neer­de Kyrie Irving mag weer thuiswed­strij­den spelen

De kogel is door de kerk: Kyrie Irving mag binnenkort, hoogstwaarschijnlijk, weer thuiswedstrijden spelen. De nieuwe burgemeester van New York, Eric Adams, liet gisteren weten dat hij van plan is de regels rond de vaccinatieverplichtingen in New York de komende weken geleidelijk af te schaffen. Goed nieuws voor de Brooklyn Nets, die dus zéker tegen de play-offs weer volledig op Kyrie Irving kunnen rekenen.

24 februari