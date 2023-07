Geen Pro League-titel voor Red Lions na nieuwe nederlaag tegen Nederland

“Ik probeer mezelf als atleet niet te serieus te nemen”: kogelstoot­ster Boumkwo moet inspringen tijdens 100m horden en levert België zo nog 2 punten op

Jolien Boumkwo (29) nam zaterdag deel aan de 100m horden op de Europese Spelen in het Poolse Krakow-Malopolska. Dat was best opvallend te noemen, want Boumkwo is eigenlijk een kogelstootster.