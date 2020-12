Geen paniek bij Van Gerwen die vanaf vandaag nummer één-positie verdedigt: “Het is net als met voetbal, in Nederland zijn er 16 miljoen bondscoaches”

Basketbal Oostende klopt Spirou Charleroi in basketbal en blijft leider

18 december Spirou Charleroi is het kind van de rekening geworden na de nederlaag van Oostende tegen Bergen. De landskampioen opende immers furieus en liet in het eerste quarter maar liefst 36 punten optekenen (21-36). De thuisploeg had defensief geen antwoord in huis en keek na dertien minuten spelen tegen een 24-44-achterstand aan. Lambrecht kon enigszins milderen, maar een uiterst efficiënt en collectief sterk Oostende ging in een regie van Schwartz rusten met een 37-59-voorsprong.