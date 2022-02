Geen openingsceremonie, het eten voor de deur, maar Kim Meylemans ziet het vanuit haar 'closed loop’ weer helemaal zitten: "Ben gemotiveerder dan ooit”

Winterspelen Kim Meylemans na “mentale marteling” en video vol tranen nu toch aangekomen in olympisch dorp in Yanqing: “Bedankt voor alle steun”

Kim Meylemans (25) heeft haar quarantainehotel in Peking verlaten en is toegekomen in het olympisch dorp. De skeletoni zat enkele dagen in afzondering na een positieve test bij haar aankomst op de luchthaven in Peking, waar vrijdag de Olympische Winterspelen van start gaan. Toch is dit niet het einde van haar lijdensweg: onze landgenote krijgt nog zeven dagen huisarrest, daarbovenop moet ze tweemaal per dag een PCR-test ondergaan. Dat vertelt Meylemans ook in een emotionele video. Tot grote woede ook van de moeder van de atlete.

2 februari