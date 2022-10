Geen nieuwe titel voor Emma Plasschaert op WK zeilen: Oostendse moet zich tevreden stellen met brons

WK VOLLEYBAL Geen stunt voor Yellow Tigers op WK: Belgen ondergaan wet van de sterkste tegen Japan (1-3)

Geen stunt voor de Yellow Tigers op het WK volleybal. In Rotterdam ondergingen de Belgen vanmiddag de wet van de sterkste: 1-3. De kwartfinale lijkt zo buiten bereik voor de Tigers, maar veel tijd om de nederlaag te verteren is er niet want morgen wacht al Argentinië, 18de op de wereldranking.

4 oktober