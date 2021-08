Geen hand, geen felicitaties: exen die op voet van oorlog leven spelen “verschrikkelijke” snookerclash

Meer sportKan het nog vijandiger? Mark Allen (35) en Reanne Evans (35) waren drie jaar een koppel en hebben een dochtertje, maar leven nu op voet van oorlog. Alsof de duivel ermee gemoeid was, moesten ze na loting op het snookertoernooi van de British Open het tegen elkaar opnemen. Wat volgde was een partij voor de geschiedenis met een publiek dat wel van wat drama houdt.

De gebruikelijke handshake of fistbump bleef dit keer achterwege. Mark Allen (35) en Reanne Evans (35) namen het tegen elkaar op in de eerste ronde van de British Open. Hij het nummer twaalf van de wereld, zij twaalfvoudig wereldkampioen bij de vrouwen. Op papier gewoon een interessante snookerpot, maar er was veel meer aan de hand. Toen de spelers werden aangekondigd ging Allen voor de traditionele begroeting. Evans weigerde zijn uitgestoken vuistje. Niet zomaar. De twee kennen elkaar ook buiten het snookerwereldje. De match werd zo vooral een revancheduel tussen ex-geliefden die elkaar niet meer kunnen luchten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Allen en Evans hadden tussen 2005 en 2008 een relatie. In 2006 werd hun dochtertje Lauren geboren, maar twee jaar later was de liefde dus over en zelfs meer: ze konden niet meer door één deur. Evans stapte naar de rechter omdat ze meer alimentatie eiste van haar ex. Toen Evans dan weer een tijdje als BBC-commentator aan de slag ging, liet Allen haar tijdens het WK in Sheffield uit de zaal verwijderen omdat ze hem afleidde.

Volledig scherm Mark Allen. © Photo News

Vijf intense frames

Tijdens de loting van de British Open vorige week vielen hun monden en die van vele snookerfans dan ook open. De twee exen tegen mekaar. Evans heeft een tourkaart voor twee seizoenen en mag dus aan alle snookertoernooien deelnemen. Vooraf hadden ze aangekondigd om de wedstrijd - ook op vraag van de snookerorganisatie - professioneel aan te pakken. Maar Evans weigerde dus vrijwel meteen zijn uitgestoken hand en liep naar de tafel om de eerste bal te spelen. Wat volgde waren vijf intense frames met een bijzonder rumoerig publiek - de fans hielden wel van wat drama. Bij een 2-1-voorsprong had ze de kans om haar slag te slaan, maar Allen veerde net op tijd recht en won met 2-3. Felicitaties kreeg hij uiteraard niet.

“Ik kreeg voor de start te horen dat er geen begroetingen waren door Covid. Daarom stapte ik rechtstreeks naar de tafel”, verklaarde Evans achteraf. “Niemand wilde deze wedstrijd, maar ik moest het accepteren.” En Allen zijn relaas? “Het was verschrikkelijk. Dit wil ik echt nooit meer meemaken. Ik probeerde professioneel te blijven en dat lukte aardig. Dat ze mijn uitgestoken hand weigerde? Daar praat ik liever niet over. Om de gekende redenen wilde ik gewoon winnen. Oef, dat is gelukt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.