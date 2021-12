Geen halve finale voor Young Red Lions op WK: 1-0-nederlaag tegen gastland India

HockeyOndanks zeer behoorlijk hockey en heel wat kansen na de pauze zijn de Young Red Lions er op de Junior World Cup in Bhubaneswar niet in geslaagd om de halve finale te bereiken. Uittredend wereldkampioen India had genoeg aan één strafcorner om zich voor de laatste vier te plaatsen.

De kwartfinale India – België was meteen de heruitgave van de laatste finale van de Junior World Cup. Vijf jaar geleden in het Indische Lucknow grepen de jonge Belgen zilver na een 2-1-nederlaag tegen het thuisland. De troepen van bondscoach Jeroen Baart gingen deze keer in Bhubaneswar op zoek naar een plek in halve finale tegen Duitsland.

Het balbezit was voor de Belgen, maar in het eerste half uur leverde dat nog geen echt grote mogelijkheden op. India toonde zich wel zeer efficiënt op strafcorner. In de 21ste minuut was hun eerste en trouwens enige pc uit de wedstrijd meteen raak: Sharda Nand Tiwari verschalkte na een mooie variant de Belgische keeper Boris Feldheim. Even later kregen ook de Young Red Lions een eerste strafcorner, maar de poging van Jeff De Winter ging net naast.

Volledig scherm Thibeau Stockbroekx in actie tegen India. © Worldsportpics

In de tweede helft verhoogden de Belgen de druk, de dominantie was groot en er kwamen ook flinke mogelijkheden. Onder meer Thibeau Stockbroekx, Rik Van Cleynenbreugel en Roman Duvekot geraakten niet voorbij de plaatselijke keeper. België kreeg na de pauze nog twee strafcorners, maar ook die werden door de secure thuisverdediging gepareerd. In de laatste minuten van de wedstrijd probeerden de Belgen het nog, vruchteloos, zonder keeper.

Conclusie: de Young Red Lions lieten in deze kwartfinale bij momenten knap hockey zien, maar misten in de zone van de waarheid de nodige koelbloedigheid.

“We gaven echt alles, maar dat tikkeltje gelukt ontbrak”, zei de Belgische kapitein Dylan Englebert. “Ondanks de grote ontgoocheling ben ik toch zeer fier op dit team. We speelden een sterke wedstrijd.”

De Young Red Lions hockeyen in India nu voort om plaatsen vijf tot en met acht. Vrijdag staat een duel tegen Spanje op de affiche.

Volledig scherm Kapitein Dylan Englebert. © Worldsportpics