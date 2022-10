Geen goud voor Matthias Casse op WK judo: titelverdediger plooit in finale tegen Grigalashvili

WK judoHet werd een finale op het scherpst van de snee maar finaal moest Matthias Casse z'n meerdere erkennen in Tato Grigalashvili, het nummer één van de wereld, op het WK judo in Tashkent. De 25-jarige Antwerpenaar moest zo, na zijn goud vorig jaar, genoegen nemen met zilver in de categorie tot 81 kilo.

Wat een finale in de Humo Arena in Tashkent in de -81 gewichtsklasse. Tato Grigalashvili, het nummer één op de wereldranking en Europees kampioen, versus Matthias Casse, het nummer twee en titelverdediger. Twee judoka’s die voor elkaar geen geheimen meer hebben en elkaar ook in evenwicht hielden: twee keer won Casse, twee keer Grigalashvili. Op het WK in 2021 hield Casse de Georgiër van het goud, op de Spelen van Tokio van het brons. Grigalashvili was dan weer sterker op de EK-finale in april en in de halve finale van het EK in 2020.

In Tashkent was de finale al net zo evenwichtig. Dan weer nam Casse de bovenhand, dan weer Grigalashvili, die twee bestraffingen opliep. Maar in de verlengingen begon Grigalashvili te domineren en kon hij zijn overmacht ook met een geweldige ippon bekronen. Casse moest z’n titel aan de 22-jarige Georgiër afstaan.

Volledig scherm WK judo © RV

Matthias Casse was de dag als reekshoofd pas in de tweede ronde aan zijn titelverdediging beginnen. Lachlan Moorhead, 39ste op de wereldranking, sleepte wel verlengingen uit de brand maar daarin rekende Casse al snel af met de 22-jarige Brit. Ippon en op naar de derde ronde waarin hem Asad Masabirov wachtte, 37ste op de wereldranking. Met nog negen seconden te gaan moest de Kirgiziër zich gewonnen geven.

In de kwartfinale probeerde de Oostenrijker Shamil Borchashvili (IJF 9) hem het vuur aan de schenen te leggen maar hij kon Casse nooit in problemen brengen. De Antwerpse judoka domineerde en controleerde - tot Borchashvili in de verleningen z’n derde bestraffing wegens passief vechten opliep en eruit lag. In de halve finale kwam Casse wel in de problemen. De 24-jarige Japanner Sotaro Fujiwara, die in februari nog de Grand Slam van Parijs won, scoorde in de slotminuut een waza-ari - het scheelde zelfs niet veel op Casse was op z’n rug beland. Maar Casse kreeg dus nog een kans om zelf te scoren en dat dééd hij ook. Fujiwara tilde hem op maar Casse counterde en smakte de Japanner op de tatami. Game over voor Fujiwara, met nog twaalf seconden op de klok. Begrijpelijk dat de Antwerpenaar een oerkreet loste en de vuisten balde.

De medaille was dan binnen. De enige die hem van het goud kon houden, was Grigalashvili - en die klip was er net eentje teveel.

Exit Chouchi

Voor Sami Chouchi (IJF 7), die eveneens in de -81 gewichtsklasse uitkomt, zat het WK er in de derde ronde op. Na drie bestraffingen moest de 29-jarige Brusselaar het hoofd buigen tegen de Japanse olympische olympische kampioen Takanori Nagase (IJF 16). In de tweede ronde was hij wel sterker dan de Egyptenaar Abdelrahman Abdelghany (IJF 95).

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm WK judo © RV