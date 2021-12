Geen finale voor Team Antwerp in finale 3x3 World Tour na scheidsrechtelijke fout

15-15 stond het met nog 25 seconden op de klok, wanneer Liman zijn laatste aanval succesvol kon afwerken: 15-16. Het regelement zegt dat na een score de tegenpartij, in dit geval Antwerp, er geen belemmering mag plaatsvinden bij het ‘clearen‘ in de ‘no charge zone’.

Die kans kreeg Nick Celis echter niet na een nochtans duidelijk ongecontroleerde actie. Liman snoepte de bal af in het tumult, met zware gevolgen. ‘Bal’ Antwerp en een waarschuwing voor een technische fout voor de Serviërs had de enige, juiste beslissing geweest. Het scheidsrechterlijk duo liet begaan. Zuur voor Nick Celis en co. Want een finaleplaats had er echt ingezeten na de knappe remonte tegen dit Liman.