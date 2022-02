Geen finale, maar Evy Poppe kijkt voldaan terug op eerste olympische ervaring: “Fier op mezelf”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De kop is eraf. Met Evy Poppe kwam vandaag de eerste Belgische atlete in actie op de Winterspelen. Amper 17 is ze, maar Poppe deed het in haar twee runs meer dan degelijk. In de eerste kwalificatierun haalde ze een score van 47.08, waarmee ze dertiende werd. Een uurtje later liet ze in de tweede run een score van 56.80 optekenen. Virtueel stond ze zo twaalfde - net binnen de top 12 dus die zich kwalificeert voor de finale van morgen. Helaas zetten nog twee dames een hogere score neer. Veertiende dus. Geen finale, maar Poppe is wel tevreden.

Quote Ik kon veel opsteken van andere atleten. Welke tricks doen zij? En hoe kan ik dat eventueel kopiëren in de toekomst? Dit is een groot leermoment. Evy Poppe

“Het was heel leuk”, blikt ze voldaan terug. “Er waren veel jumps en rails die je niet tegenkomt in andere wedstrijden. Op dat vlak was het even wennen. Ik ben fier op mezelf dat ik twee runs heb kunnen landen. Dat was het grote doel. Ik ben dus tevreden, ook omdat ik mijn score in de tweede run heb kunnen verbeteren. Én ik deed een front flip.” Stress voelde ze niet. Poppe kwam op haar eerste Spelen ontspannen aan de start. Alles was bonus. “Ik gaf gewoon het beste van mezelf.” En ze deed een schat aan ervaring op. “Ik kon veel opsteken van andere atleten. Welke tricks doen zij? En hoe kan ik dat eventueel kopiëren? Dit is een groot leermoment.”

Poppe komt op 14 februari nog in actie in de kwalificaties van de big air. Ook hier stelt ze zichzelf geen doelen. Genieten en leren, dat is het belangrijkste. “De big air is één jump, alles of niets. Ik ga opnieuw alles geven, en zie wel waar ik uitkom. Ik heb geen eindpositie in gedachten. Ik laat het gewoon allemaal op me afkomen.”

Volledig scherm Evy Poppe. © AFP en VTM Nieuws