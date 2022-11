“Geen evidente affiches maar wel duels waar publiek van kan genieten”: Yellow Tigers staan voor uitdagende poulefase voor EK 2023 in België

De Yellow Tigers zijn stilaan vaste klanten op een EK volleybal: in 2023 zijn ze er al voor de zesde keer op rij bij - exact tien jaar nadat ze in Berlijn historisch brons grepen. Van die generatie draait nu niemand meer mee maar de huidige lichting internationals hoeft beslist niet onder te doen. In september eindigden ze in Nederland nog als negende op het WK, hun beste prestatie ooit. Op de wereldranking zijn de Belgen intussen ook opgeklommen naar de 12de plek: ook dat is ongezien.

Quote De ambitie is om de kwartfina­le te halen. Dat ga ik nu niet bijstellen in functie van een lastige loting. bondscoach Gert Vande Broek

En dus is het met de nodige ambitie dat de Yellow Tigers over een jaar aan het EK in eigen land beginnen: Gent is gaststad voor de poulefase, daarna is het de beurt aan Brussel. In het statige Palazzo Reale in Napels werd vanavond de loting gehouden. Bij het eerste land dat uit de trommel verscheen, was het meteen even slikken: Servië. Het nummer één van de wereld. Wereldkampioen in 2018 én 2022. Europees kampioen in 2019, 2017 en 2011. Vice-olympisch kampioen in 2016 en goed voor brons in Tokio. Speeltuin van topaanvalster Tijana Boskovic en setter Bojana Drca.

Het gefluister bij de bondsbobo’s in de zaal nam nog toe toen vervolgens ook Polen uit de bus kwam. Van alle papiertjes uit de derde pot was dat wel de minste gunstige - Polen werd tenslotte nog zevende op het voorbije WK en staat tiende op de FIVB-ranking. Het is een land met een volleybaltraditie, zie hun EK-goud in 2003 en 2005. De drie overige landen - Oekraïne (FIVB 24), Slovenië (FIVB 25) en Hongarije (FIVB 38) - die moeten de Tigers dan weer met huid en haar verslinden. Op 15 augustus beginnen ze eraan.

Volledig scherm © BELGA

“Het EK in België moet een feest worden”, reageerde bondscoach Gert Vande Broek. “Dus ben ik blij met de loting. Het zijn geen evidente affiches maar wel affiches waar het publiek van kan genieten. Servië is het sterkste team van de wereld, daar bestaat geen discussie over, maar de voorbije drie interlands tegen Polen wonnen we. Met de steun van het publiek moeten we daar opnieuw toe in staat zijn. We bewezen al meer dan eens dat we thuis beter spelen dan op verplaatsing.”

België zal waarschijnlijk met Polen in de clinch gaan voor de tweede plek, wat een betere uitgangspositie biedt voor de achtste finales. Want de nummers één en twee van elke poule kruisen tegen de nummers drie en vier van een andere poule. Als de Belgen hun job doen - en tegen de ‘mindere’ teams geen steken laten vallen - dan kunnen ze Turkije en Duitsland ontlopen in de achtste finale. Vande Broek: “De ambitie is om de kwartfinale te halen. Dat ga ik nu niet bijstellen in functie van een lastige loting.”

Volledig scherm © BELGA

Donkere wolk

Intussen hangt er nog steeds een donkere wolk boven de Yellow Tigers: het blijft wachten op het rapport van het bondsparket van Volley Vlaanderen over Gert Vande Broek, die een jaar geleden door ex-speelsters van psychisch grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd. Mogelijk komt er in december nieuws over dat dossier en duidelijkheid over het lot van de bondscoach - blijft hij aan of niet? Afwachten is ook ook wat Kaja Grobelna zal doen. De opposite stelde zich voor het voorbije WK niet beschikbaar maar de Tigers, die toch sterk afhankelijk zijn van Britt Herbots, kunnen haar aanvalskracht wel gebruiken. “We gaan trachten met de sterkst mogelijke ploeg op het EK aan te treden en daarmee is alles gezegd”, besluit Vande Broek. “En voorts is dat een discussie zoals in de politiek: dat moet je onder de radar doen.”

In Napels werd vanavond ook geloot voor het EK bij de mannen en de Red Dragons staan eveneens voor een stevige uitdaging. De Belgen, 15de op de wereldranking, werden ingedeeld in een poule met gastland Italië, tweede op de wereldranking en wereldkampioen in 2022. Hun andere tegenstanders zijn Servië (FIVB 5), dat recent 9de werd op het WK, waar de Dragons zich niet voor konden kwalificeren. Voorts zitten ook nog Duitsland (FIVB 8), Zwitserland (FIVB 20) en Estland (FIVB 24) in de poule.

MANNEN Poule A (in Italië): Italië, Zwitserland, Servië, Duitsland, België, Estland.

Poule B (in Bulgarije): Bulgarije, Finland, Slovenië, Oekraïne, Kroatië, Spanje.

Poule C (in Noord-Macedonië): Noord-Macedonië, Montenegro, Polen, Nederland, Tsjechië, Denemarken.

Poule D (in Israël): Israël, Roemenië, Frankrijk, Turkije, Portugal, Griekenland. VROUWEN Poule A (in België): België, Slovenië, Servië, Polen, Oekraïne, Hongarije.

Poule B (in Italie): Italië, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Zwitserland.

Poule C (in Duitsland): Duitsland, Azerbeidzjan, Turkije, Tsjechië, Zweden, Griekenland.

Poule D (in Estland) : Estland, Finland, Nederland, Frankrijk, Slovakije, Spanje.

Volledig scherm © BELGA