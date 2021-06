Geen Europese finale voor de Red Lions: Nederland wint halve finale na shoot-outs

De wedstrijd begon meteen snedig en het tempo lag hoog. België was in de eerste helft veruit de gevaarlijkste ploeg en kwam enkele keren dicht bij het openingsdoelpunt, maar de Nederlandse goalie Blaak hield zijn ploeg recht. Nederland was niet echt gevaarlijk en een doelpunt van België hing dan ook in de lucht. In het derde kwartier was het dan ook zover. De Kerpel sleepte de bal mooi voorbij Blaak in doel.