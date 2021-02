Geen eremetaal voor Matthias Casse op Grand Slam judo in Tel Aviv

Skiën Tweede wereldti­tel met een Belgisch randje op het WK skiën: Kriechmayr wint na Super-G ook afdaling

14 februari Vincent Kriechmayr heeft op het WK alpijnse ski in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de wereldtitel in de afdaling behaald. Donderdag won hij ook al goud in de Super-G. De dubbel heeft een Belgisch tintje, want Kriechmayrs moeder is een Belgische.