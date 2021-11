Geen derde Belg in ‘Ally Pally’: Mike De Decker grijpt nét naast WK-ticket

Atletiek Cynthia Bolingo blikt terug op olympische ontgooche­ling: “Ik ben niet ongeschon­den uit Tokio gekomen”

Tokio 2020, dat moesten háár Spelen worden. Cynthia Bolingo (28) vloog in juli met koffers vol vertrouwen en records naar Japan maar stond vroeger dan gepland terug in het land, mentaal en fysiek ontdaan. Drie maanden later lijkt de Brusselse sprintster er stilaan bovenop te komen: “Mentaal was het een hele strijd om in te zien dat mijn jaar niet te herleiden valt tot één mislukt doel.”

20 november