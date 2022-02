Geen Chris Paul, een groot probleem: Phoenix Suns moeten hun leider 8 weken missen en dat kan hun topseizoen wel eens in gevaar brengen

De Phoenix Suns verloren vannacht voor amper de derde keer dit seizoen twee wedstrijden op rij. Wie was er tweemaal niet bij? Hun generaal, leider, point guard, maar vooral ‘Point God’: Chris Paul. Hij is er ondertussen al bijna 37, maar nog steeds van onschatbare waarde voor Phoenix. Een gebroken duim gooit roet in het eten en kan het wonderbaarlijke seizoen van de Suns wel eens serieus afremmen.

Vorig weekend tijdens het All-Star Game leek er nog vrij weinig aan de hand. Chris Paul baskette rustig twee minuutjes mee met de rest van het sterrenensemble. Nochtans had hij toen al zijn duim gebroken. Verdict: 6 tot 8 weken aan de kant. Een gigantisch probleem voor de Phoenix Suns.

Paul leidde zijn ploeg vorig seizoen voorbij de LA Lakers, Denver Nuggets en LA Clippers naar de NBA-finale. Daar verloren ze tegen een oppermachtige Giannis Antetokounmpo en zijn Bucks. Dit seizoen zijn de Suns mogelijk nog beter. Ze haalden met Javale McGee lengte binnen - hetgeen hen ontbrak in de finalewedstrijden tegen Milwaukee - en raasden door de NBA. 49 gewonnen wedstrijden, 12 verloren. Dat is een winstpercentage van maar liefst 80%. De Suns liggen op schema hun beste seizoen in hun 54-jarig bestaan te spelen en zijn logischerwijs, met voorsprong zelfs, de beste ploeg in de NBA. Eerste achtervolger in het Westen, de Golden State Warriors, moeten al zes wedstrijden meer winnen dan de Suns om op gelijke hoogte te komen. Dat is meer dan het verschil tussen de nummer 1 en nummer 6 in de Eastern Conference.

De architect van dat succes luistert naar de naam Christopher Emmanuel Paul.

Chris Paul grijpt naar zijn gebroken hand

CP3 heeft zijn adelbrieven al lang verdiend: tien keer All-NBA, twaalf keer All-Star, negen keer All-Defensive, vijfde meeste assists aller tijden… Ook dit seizoen geeft CP3 het meeste assists per wedstrijd in de hele NBA met gemiddeld 10,7.

En of de Suns hun point guard missen. Dat bewijzen de laatste acht seconden van de verloren wedstrijd tegen de Utah Jazz deze nacht. Het stond 117-114 met nog 8 seconden op de klok. De Suns hadden enkel en alleen een driepunter nodig. Jae Crowder plukte een rebound van het bord en… gooide de bal stompzinnig in het publiek. Het is een bal die hij normaal altijd aan zijn point guard zou geven, maar bij gebrek daaraan, moest Crowder zelf het spel maken. Met alle gevolgen vandien.

Geen point guard

Het probleem stopt niet bij een geblesseerde CP3 voor Phoenix. Naast Chris Paul is ook de Suns’ back-up spelverdeler in Cameron Payne geblesseerd. Het leidt tot geschuif en gewissel. Zo startte Devin Booker de voorbije twee wedstrijden op de point guard en nam Cam Johnson diens plaats in als shooting guard. Het is niet Bookers natuurlijke positie. Hij is van nature een scorer en geen verdeler. En dat toont zich in zijn cijfers: ‘DBook’ was de voorbije twee wedstrijden topscorer bij de Suns met telkens 30 punten. En ook de assists nemen een duik bij de Suns. De voorbije twee wedstrijden waren dat er 23 per wedstrijd, het gemiddelde dit seizoen ligt op 27.

Dat de Phoenix Suns Chris Paul zullen missen is wel duidelijk. Ook zijn verleden toont dat aan. Pauls voormalige ploegen verloren zonder hem ongeveer één wedstrijd op twee. Zijn blessure zou een vrije val voor Phoenix kunnen betekenen. En dan komt die opgebouwde voorsprong handig van pas.

Gelukkig kunnen de Suns hun point guard net voor de play-offs weer recupereren. Dat zal nodig zijn, weet ook Devin Booker. “Hij zal terug zijn als de wedstrijden er toe doen.”

In welke vorm en conditie valt nog af te wachten.

Chris Paul en Devin Booker

De geblesseerde Chris Paul in gesprek met Suns-coach Monty Williams