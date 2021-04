Geen Brecel in Crucible: Belg sneuvelt in laatste kwalificatieronde tegen ex-wereldkampioen

Luca Brecel (WS-47) nam het vandaag in het English Institute of Sport in Sheffield om een plaats in The Crucible op tegen Stuart Bingham (WS-18). Een moeilijke tegenstander, want de 44-jarige Engelsman werd in 2015 nog wereldkampioen. “Ik heb de zwaarst mogelijke loting", klonk het vooraf bij Brecel.